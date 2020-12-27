بالصور.. حملة لإزالة المركبات المخالفة داخل الأحياء والمنطقة الصناعية بالجبيل

تستهدف استدامة ونظافة المدينة..

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، اليوم الأحد، تنفيذ حملة لإزالة المركبات المخالفة داخل الأحياء والمنطقة السكنية والصناعية. وعبر حسابها الرسمي على تويتر بثت الهيئة بيانًا، قالت فيه: نفذت الهيئة الملكية بالجبيل حملة لإزالة المركبات المخالفة بالمدينة في داخل الأحياء والمنطقة السكنية والصناعية، مؤكدة أن تلك الحملات تستهدف الحفاظ على استدامة ونظافة مدينتنا الجبيل الصناعية. اقرأ أيضًا: مجموعة عالمية تبحث أوجه الفرص الاستثمارية في الجبيل الصناعية

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