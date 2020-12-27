الأمير خالد بن سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا: شكرًا للقيادة

أعلن الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، تلقيه اليوم الأحد، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وقال الأمير خالد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": كلي فخر والشعب السعودي يثبت قدرته يوما بعد يوم على تجاوز الصعاب والتحديات بعزمٍ لا ينكسر وصلابة تدعو للفخر.

وتوجه الأمير خالد بن سلمان بالشكر للقيادة "التي جعلت الإنسان أولاً، ولوطن لا تنثني همته، ولا تنحني هامته".

