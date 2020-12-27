الشعب السعودي يثبت قدرته على تجاوز الصعاب
أعلن الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، تلقيه اليوم الأحد، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.
وقال الأمير خالد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": كلي فخر والشعب السعودي يثبت قدرته يوما بعد يوم على تجاوز الصعاب والتحديات بعزمٍ لا ينكسر وصلابة تدعو للفخر.
وتوجه الأمير خالد بن سلمان بالشكر للقيادة "التي جعلت الإنسان أولاً، ولوطن لا تنثني همته، ولا تنحني هامته".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير خالد بن سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا: شكرًا للقيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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