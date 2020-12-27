الإطاحة بـ3 مواطنين بالرياض يسرقون المركبات ويستخدمونها في السطو على المتاجر

الشرطة أحالتهم إلى النيابة العامة
أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، تورطوا في ارتكاب عدد من جرائم سرقة المركبات واستخدامها في السطو على المتاجر.
وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر)، تورطوا بارتكاب عدد من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، امتهنوا من خلالها سرقة المركبات واستخدامها في السطو على المتاجر والاستيلاء على ما تحويه من ممتلكات.
وأشار إلى أن قيمة المسروقات تُقدر بثلاثمائة وعشرين ألف ريال (320,000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كل الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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