تحول رقمي للوثائق

دشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، مركز ومعرض الوثائق والمحفوظات بالإمارة، والذي يُسهم في تحقيق التحول الرقمي في مجال حفظ الوثائق. واستمع الأمير فيصل بن سلمان لشرح من مديرة المركز هياء محمد الحجيلي، عن أبرز وأهم الوثائق والمحفوظات، وآلية العمل، حيث ستكون للمركز منصة تفاعلية خاصة، لتمكين الباحثين من الاستفادة من الوثائق المحفوظة وفق أُطر خاصة للاستخدام، وضوابط نشر معتمدة ومحددة.



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