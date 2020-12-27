مهرجان للحمضيات بالحريق

ينطلق مهرجان الحمضيات بنسخته الخامسة بمحافظة الحريق، جنوب العاصمة الرياض الخميس، برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر.

وأكد أمين عام لجنة التنمية بمحافظة الحريق تركي الفضلي، أن المهرجان يعد أحد أهم المهرجانات الزراعية والاقتصادية والسياحية بمنطقة الرياض، حيث يلقى إقبالاً وحضوراً واسعاً من عدة مناطق من داخل المملكة وخارجها، ويشارك فيه هذا العام أكثر من 200 معرض، تتنوع مشاركاتهم ما بين الحمضيات والعسل والتمور، والمشاتل والشعبيات والعود والبخور والأسر المنتجة وألعاب الأطفال، وتم التوسع هذا العام في مساحة موقع المهرجان حيث يقام على 45 ألف متر مربع، وروعي فيه كافة الإجراءات الصحية والوقائية.

وأشار الفضلي إلى أن عدد المزارع بلغ 340 مزرعة بالمحافظة وعدد الأشجار المثمرة 75 ألفا.