الشورى يناقش نظام تقويم أداء الأجهزة الحكومية

واستعرض الاجتماع، الذي شارك فيه أعضاء المجلس واللجنة، الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة المحالة من المجلس، لدراستها، وأبرز استفسارات وملحوظات أعضاء المجلس بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1440 - 1441. كما تم بحث وجهة نظر اللجنة المتضمنة توصياتها حيال التقرير، لتقديمه للمجلس في الفترة القادمة. كما ناقشت اللجنة التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1441 - 1440، وأعدت توصياتها حيال التقرير، تمهيدا لرفعه إلى المجلس، لمناقشته خلال الجلسات القادمة.
هيئة تطوير بوابة الدرعية
عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار - إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى - اجتماعا لها، عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضوة المجلس نائبة رئيس اللجنة، الدكتورة مها السنان، وذلك بمشاركة أعضاء المجلس واللجنة وعدد من ممثلي هيئة تطوير بوابة الدرعية، لمناقشة التقرير السنوي الأول للهيئة للعام المالي 1440 - 1441، تمهيدا لوضع تصورها وتوصياتها بشأنه، وإحالته إلى المناقشة تحت قبة المجلس خلال الفترة القادمة.
واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها مع ممثلي الهيئة، عددا من المحاور ذات العلاقة باختصاص الهيئة، وأبرز إنجازاتها ومشروعاتها وأنشطتها، وأهم خططها، للتعامل مع الصعوبات والتحديات.
كما جرى، خلال الاجتماع، مناقشة التعاون مع الجهات ذات العلاقة التي تشترك مع الهيئة في عدد من الاختصاصات، وآلية العمل على تلك الاختصاصات.
يذكر أن لجنتي الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، والإدارة والموارد البشرية ضمن لجان مجلس الشورى المتخصصة التي تناقش الموضوعات التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها والتي تحال إليها من المجلس، ومنها التقارير السنوية للجهات الحكومية ومشروعات الأنظمة.
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