أمطار متوسطة على 3 مناطق

هطلت، أمس، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق تبوك والشمالية والمدينة المنورة.

وشملت أمطار تبوك مركز مديسيس وضواحيه، ومزارع جريداء التابعة لمحافظة تيماء، وكانت من خفيفةٍ إلى متوسطة على منطقة الحدود الشمالية، شملت مدينة عرعر وضواحيها والمراكز التابعة، كما شملت محافظة رفحاء والمراكز التابعة لها.

وتواصلت الأمطار على منطقة المدينة المنورة، وكانت من غزيرة إلى متوسطة وشملت محافظات ينبع والعيص وبدر مصحوبة بنشاط في الرياح وصواعق رعدية وزخات من البرد، وأدت إلى جريان عدد من الأودية والشعاب، وسط تحذيرات وتنبيهات من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.