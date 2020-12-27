296 شائعة واحتيالا في 2020

تصدت هيئة مُكافَحة الإشاعات في المملكة لـ296 من الشائعات والفتن خلال عام 2020، رصدت على مواقع التواصل الاجتماعي وجاءت مصنفة إلى 7 أنواع من الإشاعات «احتيال - دينية - اجتماعية - سياسية - كورونا وأخرى» واستحوذت الإشاعات الاجتماعية على النسبة الأعلى منها بـ128 بنسبة 43.2 %.

مارس الأعلى

كشفت بيانات هيئة مُكافَحة الإشاعات في المملكة أن إشاعات كورونا جاءت في المرتبة الثانية بـ70 إشاعة، ثم الإشاعات الدينية بـ38، تلتها السياسية بـ35، ثم الاحتيال بـ11، والرياضية بإشاعة واحدة، إضافة إلى 13 أخرى، فيما جاءت الإشاعات التي تصدت لها الهيئة خلال شهر مارس الأعلى بـ 45، ثم أبريل بـ 33، و29 في شهري فبراير ويوليو.

توضيح الحقيقة

أشارت هيئة مُكافَحة الإشاعات في المملكة، إلى أن الهيئة مشروع مستقل تم إنشاؤه عام 2012، للتصدي للإشاعات والفِتن وإحتِوائها بحيث لا تُشكل أي ضرر على المُجتمع، وذلك بفضح ناشِري الأكاذيب التي تهدف إلى إثارة الرأي العام، ونشر الوعي وتوضيح الحقيقة بالمصادِر الرسمية.

إجمالي الإشاعات

296

إشاعة

128

اجتماعية

70

كورونا

38

دينية

35

سياسية

13

أخرى

11

احتيالا

1

رياضية

خلال الأشهر

23

يناير

29

فبراير

45

مارس

33

أبريل

24

مايو

29

يونيو

22

يوليو

15

أكتوبر

17

سبتمبر

24

أغسطس

18

نوفمبر

17

ديسمبر

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