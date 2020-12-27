296 شائعة واحتيالا في 2020

مارس الأعلى
كشفت بيانات هيئة مُكافَحة الإشاعات في المملكة أن إشاعات كورونا جاءت في المرتبة الثانية بـ70 إشاعة، ثم الإشاعات الدينية بـ38، تلتها السياسية بـ35، ثم الاحتيال بـ11، والرياضية بإشاعة واحدة، إضافة إلى 13 أخرى، فيما جاءت الإشاعات التي تصدت لها الهيئة خلال شهر مارس الأعلى بـ 45، ثم أبريل بـ 33، و29 في شهري فبراير ويوليو.
توضيح الحقيقة
أشارت هيئة مُكافَحة الإشاعات في المملكة، إلى أن الهيئة مشروع مستقل تم إنشاؤه عام 2012، للتصدي للإشاعات والفِتن وإحتِوائها بحيث لا تُشكل أي ضرر على المُجتمع، وذلك بفضح ناشِري الأكاذيب التي تهدف إلى إثارة الرأي العام، ونشر الوعي وتوضيح الحقيقة بالمصادِر الرسمية.
إجمالي الإشاعات
296
إشاعة
128
اجتماعية
70
كورونا
38
دينية
35
سياسية
13
أخرى
11
احتيالا
1
رياضية
خلال الأشهر
23
يناير
29
فبراير
45
مارس
33
أبريل
24
مايو
29
يونيو
22
يوليو
15
أكتوبر
17
سبتمبر
24
أغسطس
18
نوفمبر
17
ديسمبر
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