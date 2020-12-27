تشغيل تجريبي لمستشفى المخواة

استقبل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة فهد المجماج، واطلع على تقرير التشغيل التجريبي لمستشفى المخواة العام، والذي تم الانتهاء من تنفيذه وتجهيزه بتكلفة جاوزت 270 مليون ريال وبسعة سريرية تصل إلى 200 سرير. وقدم المجماج إيجازاً عن بداية التشغيل للمستشفى، مشتملة على خطة نقل المرضى، وبداية إجراء العمليات الجراحية، وتشغيل الأجهزة الطبية الحديثة ومرافق المستشفى، إلى جانب تشغيل خمس عيادات، منها عيادة العلاج الطبيعي والأسنان والعيون والجلدية والتغذية. بعدها أعلن أمير منطقة الباحة الافتتاح الجزئي للمستشفى اعتباراً من أمس، مؤكداً أن المستشفى كان حلماً للقطاع التهامي وأصبح اليوم حقيقة.



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