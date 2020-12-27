

الجزائر 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية, 392 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت ست حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2728 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 357 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 65862 حالةً.

// انتهى //

21:44ت م

0172



الجزائر 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية, 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 98249 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت ست حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2728 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 357 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 65862 حالةً.// انتهى //21:44ت م0172

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجزائر تسجل 392 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.