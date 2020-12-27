

بيروت 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 1754 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 122547، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1349 حالةً بعد تسجيل 10 حالات وفاة.

// انتهى //

20:52ت م

0167



بيروت 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسسجّلت لبنان 1754 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ عدد الإصابات فيها 171226 إصابةً.وأشارت الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 122547، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1349 حالةً بعد تسجيل 10 حالات وفاة.// انتهى //20:52ت م0167

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لبنان تسجل 1754 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.