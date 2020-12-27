مصر والأردن تؤكدان أهمية استئناف مفاوضات السلام بالمنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتفقت مصر والأردن، الأحد، على أهمية تكثيف الجهود بخصوص عملية السلام في الشرق الأوسط واستئناف مسار المفاوضات بشأن القضية الفلسطينية

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الأحد، أهمية تكثيف الجهود بخصوص عملية السلام في الشرق الأوسط واستئناف مسار المفاوضات للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية .

ووجه عاهل الأردن، خلال اتصال هاتفي، الدعوة للرئيس المصري لزيارة الأردن، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما ناقش الاتصال أيضا، آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية ومنها تطورات القضية الفلسطينية



وقال المتحدث باِسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن الاتصال الهاتفي تناول التباحث حول آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصةً تطورات القضية الفلسطينية، فضلاً عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين.



وأكد، خلال بيان، أن الرئيس المصري والعاهل الأردني توافقا على أهمية تكثيف العمل على المستويين الإقليمي والدولي لحلحلة الموقف الراهن بخصوص عملية السلام في الشرق الأوسط ودفع الجهود لاستئناف مسار المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.