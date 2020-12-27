سفير عمان لدى مصر "متفائل" بعقد القمة الخليجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب السفير عبدالله بن ناصر بن مسلم الرحبي، سفير عمان لدى مصر، عن تفاؤله إزاء انعقاد القمة الخليجية بالرياض الشهر المقبل.

. وقال الرحبي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، :إن "القمة الـ 41 لمجلس التعاون والمقرره في 5 يناير/ كانون الثاني المقبل، مهمة وتنعقد في ظروف استثنائية، وتحديات كثيرة".

وأشار إلى أن الشعوب العربية تتطلع للقمة الخليجية باهتمام بالغ وتنتظر المزيد من نتائجها.

وفي إشارة للجهود الكويتية لتعزيز الحوار الخليجي، نوه الرحبي إلى أن الجهود التي بذلت في هذا الشأن مستمرة وهامة، متوقعا أن تكون نتائج القمة في صالح التضامن الخليجي الذي ينصب أيضا في صالح التضامن العربي بشكل عام.

وتابع قائلا: "هذه المرحلة مهمة جدا والتحديات كثيرة والإنسان العربي ينتظر الكثير وخاصة عودة الصف العربي وبلا شك فإن مجلس التعاون الخليجي ودول الخليج الداعم والأساس لمثل هذا العمل العربي المشترك".

ووجه السفير العماني لدى القاهرة الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية التي تستضيف القمة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأضاف : "بحكمة خادم الحرمين الشريفين سوف تحقق القمة النتائج المرجوة، وشعوب المنطقة تتطلع لنتائج القمة بالكثير من الآمال والطموحات لمزيد من التضامن و التعاون".

وتعقد القمة الخليجية في دورتها الـ41 في 5 يناير/ كانون الثاني المقبل في الرياض برئاسة مملكة البحرين.

والقمة الاعتيادية التي انعقدت في الرياض العام الماضي هي الـ40 في مسيرة مجلس التعاون الخليجي، حيث عقدت 9 قمم في السعودية، بما فيها الدورة السابقة، و7 في الكويت، ومثلها في البحرين، و6 في الإمارات، ومثلها في قطر، و5 في سلطنة عمان.

