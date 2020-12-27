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حبس مسؤولين وموظفين حكوميين بتهمة الاختلاس في الكويت
متابعات الخليج 365 - متابعة
قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأحد، بسجن مسؤولين وموظفين حكوميين، على خلفية إدانتهم بالاستيلاء على أموال عامة.
ونظرت محكمة الجنايات، اليوم الأحد، بقضيتين منفصلتين تتعلقان بالاستيلاء على أموال عامة، متهم بهما مسؤولون وموظفون تابعون لوزارتي الصحة والأوقاف، لتقضي بسجنهم بمدد متفاوتة، مع تغريمهم مبالغ طائلة وعزلهم من الوظيفة العامة.
وقضت المحكمة في القضية الأولى المتعلقة بوزارة الصحة، بحبس الوكيلين السابقين بالوزارة لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع عزلهما من الوظيفة وإلزامهما برد 9 ملايين دينار، وفق وسائل إعلام محلية.
أما القضية الثانية فقد خصت موظفين بوزارة الأوقاف، حيث قضت المحكمة بحبس مراقب في الوزارة ومواطن ووافد لمدة 10 أعوام، ورد مبلغ 207 آلاف دينار.
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