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خطوات تعديل اسم السجل التجاري
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت وزارة التجارة خطوات تعديل اسم السجل التجاري.
وقالت التجارة ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، مساء اليوم الأحد: إنه بالإمكان تقديم طلب حجز اسم تجاري خاص إلكترونيًّا عبر الرابط التالي: هنا وتقديم طلب التعديل بعد قبول الاسم التجاري.
وفي وقت سابق ردت وزارة التجارة على استفسار بشأن هل يقتصر السجل التجاري الإلكتروني على السعوديين فقط؟
وقالت الوزارة: إنه يمكن للمستثمر الأجنبي الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط التجاري من وزارة الاستثمار.
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