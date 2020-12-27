2020-12-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة التجارة خطوات تعديل اسم السجل التجاري.

وقالت التجارة ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، مساء اليوم الأحد: إنه بالإمكان تقديم طلب حجز اسم تجاري خاص إلكترونيًّا عبر الرابط التالي: هنا وتقديم طلب التعديل بعد قبول الاسم التجاري.

وفي وقت سابق ردت وزارة التجارة على استفسار بشأن هل يقتصر السجل التجاري الإلكتروني على السعوديين فقط؟

وقالت الوزارة: إنه يمكن للمستثمر الأجنبي الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط التجاري من وزارة الاستثمار.



