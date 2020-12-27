ضبط مفحط عرعر وإحالته إلى الهيئة المرورية

2020-12-27

متابعات الخليج 365 - الشمالية

ضبط مرور منطقة الحدود الشمالية قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط بحي الفيصلية بمدينة عرعر.

وقالت إدارة المرور في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد: إن المفحط عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

وكانت إدارة المرور قد أوضحت غرامة مخالفة القيادة بسرعة حتى تصدر الإطارات صوتًا عاليًا المعروفة باسم (التفحيط)، والتي يمارسها البعض ويعرض بها حياته وحياة الآخرين للخطر.

ولفتت الإدارة إلى أن التحكم في المركبة، والقيادة بشكل آمن من علامات القائد المثالي، مؤكدة أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًّا يعد مخالفة مرورية.

وتابعت أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية تتراوح ما بين 150 و300 ريال.

