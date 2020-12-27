4 حلول تمويلية لدعم رواد الأعمال المهتمين بقطاع الترفيه

2020-12-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت هيئة الترفيه، بتوجيه من رئيس مجلس إدارتها تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، حزمة من الخدمات، بالتعاون مع عدة مؤسسات تمويلية، وذلك انطلاقًا من دورها في مساعدة قطاع الترفيه بالمملكة للنهوض وتحقيق استدامة نمو الشركات العاملة فيه.

وتهدف هذه الخدمات إلى دعم الشركات المتوسطة والصغيرة، وتنمية قطاع الترفيه وضمان الاستدامة، وتشجيع النشاط الترفيهي في كافة مناطق المملكة، مما يساهم في تقديم فعاليات وأنشطة ترفيهية مميزة، إضافة إلى سداد رواتب الموظفين والالتزامات المالية، وتوفير فرص عمل.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، أن الحلول التمويلية تهدف إلى دعم الشركات المتوسطة والصغيرة وتنمية قطاع الترفيه وضمان الاستدامة، وأيضًا تشجيع النشاط الترفيهي في كافة مناطق المملكة، حيث يأتي دعم رواد الأعمال عبر عدد من المحاور منها خدمة نقاط البيع، وتمويل الرواتب، وتمويل بطاقات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأخيرًا فتح حساب بنكي إلكتروني.

ويمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط التالي: هنا.



