نظام نور استعلام النتائج برقم الهوية ورمز التحقق .. متاح كشف الطلاب…

انتهى طلاب المرحلة الابتدائية بالمملكة، من آداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، يوم الخميس الماضي، بنظام الاختبارات عن بُعد، لتبدأ بعدها وزارة التعليم السعودية، أعمال إعداد النتائج ومراجعتها، لرفعها للطلاب على نظام نور استعلام النتائج، والذي يمكن من خلاله استخراج شهادات الطلاب بالمراحل “الابتدائية والمتوسطة والثانوية”، ويذكر أن الطلاب قد قضوا الفصل الأول من العام الجاري، بنظام الدراسة عن بُعد، ويأتي هذا في ظل أزمة كورونا التي تمر بها البلاد، وسنوفر لكم من خلال التقرير نظام نور استعلام النتائج.

نظام نور استعلام النتائج

تمكنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية حتى الآن من تحقيق نجاح باهر، وذلك في محاولتها الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية، حيث طبقت الوزارة نظام الدراسة عن بُعد، وخصصت العديد من المنصات الإلكترونية، منها نظام نور استعلام النتائج ومنصة مدرستي وغيرها من المنصات التي هدفت في المقام الأول لخدمة عناصر المنظومة، ويأتي نظام نور الإلكتروني، في مقدمة المنصات التي خصصتها الوزارة لاستخراج نتائج الطلاب، بحيث يمكن لولي الأمر الاستعلام عن شهادات ذويه من خلال اتباع خطوات الاستعلام التي سنقوم بتوضيحها لكم.

نظام نور لاستخراج النتائج الفصلية 1442

يمكن لأولياء الأمور وطلاب المراحل التعليمية المختلفة، استخراج النتائج عبر نظام نور الإلكتروني من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية: