شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح «كورونا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تلقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم (الأحد)، الجرعة الأولى من لقاح فايروس «كورونا» المستجد.

وقال عبر «تويتر»: «تلقيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا كوفيد 19.. كلي فخر والشعب السعودي يثبت قدرته يوما بعد يوم على تجاوز الصعاب والتحديات بعزمٍ لا ينكسر وصلابة تدعو للفخر».

وأضاف: «شكراً لقيادة جعلت الإنسان أولاً، ولوطن لا تنثني همته، ولا تنحني هامته».