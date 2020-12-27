شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح «كورونا» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - تلقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم (الأحد)، الجرعة الأولى من لقاح فايروس «كورونا» المستجد.
وقال عبر «تويتر»: «تلقيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا كوفيد 19.. كلي فخر والشعب السعودي يثبت قدرته يوما بعد يوم على تجاوز الصعاب والتحديات بعزمٍ لا ينكسر وصلابة تدعو للفخر».
وأضاف: «شكراً لقيادة جعلت الإنسان أولاً، ولوطن لا تنثني همته، ولا تنحني هامته».
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