شراكة مجتمعية بين «بر جدة» وجامعة المؤسس

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وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز سبل التعاون المشترك، وتبادل الخبرات على مستوى العمل التطوعي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، بمقرها في جدة أمس، اتفاقية شراكة مجتمعية مع نادي البر التطوعي التابع لجمعية البر بجدة، بهدف تقديم مبادرات تطوعية مشتركة تستهدف المجتمع.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز سبل التعاون المشترك، وتبادل الخبرات على مستوى العمل التطوعي.

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