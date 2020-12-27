مركز للأمن الالكتروني بجامعة جازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني أمس مركز الأمن الالكتروني ببرج الجامعة الإداري. وأكد القحطاني أهمية المركز في تعزيز الأمن الالكتروني في مرافق وكليات ومنشآت الجامعة، ودوره في تحقيق الأمن وحفظ الممتلكات. ويغطي مركز الأمن الالكتروني معظم مرافق وكليات الجامعة بجميع المحافظات من خلال 1271 كاميرا مراقبة، وبنية تحتية للمشروع تتألف من 55 ألف م من الكابلات، و6000 م من الألياف البصرية. ويغطي مركز الأمن الالكتروني معظم مرافق وكليات الجامعة بجميع المحافظات من خلال 1271 كاميرا مراقبة، وبنية تحتية للمشروع تتألف من 55 ألف م من الكابلات، و6000 م من الألياف البصرية.

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