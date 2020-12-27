شكرا لقرائتكم خبر مهارات بعد كورونا تجبر القادة على تغيير عمليات الأزمات في مؤسساتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نحن نعلم أن COVID-19 غيّر الطريقة التي نعيش ونعمل بها بين عشية وضحاها، ما لا نعرفه هو كيف ستتطور الأزمات الصحية والاقتصادية اللاحقة، وما هي التغييرات العقلية التي ستنشأ، ومع ذلك، هناك شيء واحد مؤكد للخروج بنجاح من الأزمة الحالية، ستحتاج المنظمات إلى رعاية مهارات موظفيها الرقمية والمعرفية والاجتماعية والعاطفية والقدرة على التكيف والمرونة.

حتى قبل COVID-19، كانت الثورات في التقنيات وتفضيلات المستهلك ونماذج الأعمال تؤثر على القوى العاملة العالمية.

وأدى الفيروس إلى تسريع وتكثيف هذا الأمر، وهو يجبر القادة على تغيير عمليات الأزمات في مؤسساتهم مع إعادة تصور الاستراتيجيات ونماذج الأعمال بشكل أساسي.

تقارير تثبت أهمية التغيير

عام 2017

قدر تحليل معهد ماكينزي العالمي أن 14 % من القوى العاملة العالمية ستحتاج إلى إعادة تشكيلها بالكامل، وأن 40 % سيحتاجون إلى إعادة مهارات جزئية لمواصلة وظائفهم الحالية.

عام 2020

وأيد تقرير التعلم في مكان العمل من LinkedIn هذا الأمر، وكشف أن 99% من المديرين التنفيذيين للتعلم والتطوير يعتقدون أنه إذا لم يتم سد فجوات المهارات في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، فإن تجربة العملاء ورضاهم ستتأثر.

ويشير تقرير LinkedIn أيضا إلى أن 57% من مطوري المواهب سيركزون على مهارات القيادة والإدارة، و42 % على مهارات حل المشكلات الإبداعية والتفكير التصميمي، و40 % على مهارات الاتصال.

مجالات المهارات الأربعة الرئيسة

نظرا لأن القادة يديرون تعافي COVID-19، فإنهم سيحسنون صنعا لمعالجة نقاط الضعف التي تم إبرازها من قبل وأثناء الأزمة، وتطوير أفرادهم عبر التقنيات الرقمية والمعرفية والاجتماعية والعاطفية والقدرة على التكيف ومهارات المرونة. تحليل معهد ماكينزي العالمي أوضحها على النحو التالي:

1. توسيع القدرة على العمل بوتيرة سريعة في بيئة رقمية بالكامل

ستكون درجة من المهارة التكنولوجية ضرورية لكل موظف.

ستمكنهم المهارات الرقمية الأساسية من الشعور بالراحة والحفاظ على اتصال سلس مع النظام البيئي لمنظمتهم - العملاء والشركاء والموردين والسلطات العامة.

ستمنح هذه المهارة الموظفين فهما أساسيا للتكنولوجيا المهمة ومفاهيم البيانات والعمليات، بما في ذلك تصور البيانات والتعلم الآلي التطبيقي والتحليلات المتقدمة.

2. تطوير المهارات المعرفية بشكل أكبر لإعادة التصميم والابتكار

تطرح البيئة الجديدة تحديات تتطلب تحسين مهارات حل المشكلات والإبداع والابتكار. تتطلب الزيادة في العمل عن بعد من المديرين إظهار هذه المهارات في بيئة مستقلة بشكل متزايد.

ما المهارات التي سيحتاجها مسؤول المشتريات الآن لمساعدة شركتها على نقل الإنتاج وإعادة التفكير في سلسلة التوريد؟ الإبداع؟ الابتكار؟ حل المشاكل؟ القدرة على إدارة المشاريع الكبيرة عن بعد؟

3. تقوية المهارات الاجتماعية والعاطفية لضمان التعاون الفعال والإدارة والتعبير عن الذات

للحفاظ على علاقات مهنية قوية - على الرغم من المسافات - وإنشاء علاقات مع العملاء وتنميتها، ودفع التغيير، ودعم الموظفين عن بعد.

سيحتاج القادة إلى مهارات تواصل ومهارات شخصية متطورة، بما في ذلك التعاطف.

في «الاقتصاد عن بعد». سيتعين على مستشار عملاء بنك التجزئة تنمية المهارات الاجتماعية والعاطفية لتطوير العلاقات التي اعتاد تربيتها شخصيا.

4. بناء القدرة على التكيف والمرونة من أجل الازدهار خلال توابع COVID-19 وما بعدها