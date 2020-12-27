شكرا لقرائتكم خبر متحدث الصحة: تحديد موعد أخذ اللقاح وفق الفئات ذات الأولوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 175 حالة، و9 وفيات، ليصبح إجمالي الحالات 362.220 حالة، من بينها 2856 حالة نشطة، و391 حالة حرجة.

وأفاد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس أن عدد المسجلين للحصول على لقاح كورونا بلغ 700 ألف من الفئات ذات الأولوية، لافتا إلى أن الإقبال على التسجيل للحصول على اللقاح متواصل وبشكل متزايد مما ينم عن وعي المجتمع.

وقال «إن تحديد موعد أخذ اللقاح وفق الفئات الأولوية»، مضيفا «لدينا لجان وخبراء تتابع تحور الفيروس والمعلومات حتى الآن تؤكد أن تحور الفيروس ليس أكثر ضراوة أو شراسة». ونوه إلى أن وضع كورونا في المملكة يتجه إلى المنحنيات الإيجابية، مبينا أن ما يرصد من معلومات وبيانات حول الفيروس المتحور يتماشى مع المعلومات الأولية، وحتى الآن لم يثبت أن هذا التحور مؤثر على شدة الفيروس أو أنه مؤثر بشكل سلبي على فعالية اللقاح.

وشدد على أهمية التقيد بالاحترازات الوقائية للوقاية من التحور المرصود أخيرا وجميع التحورات، مع ضرورة الحد من التجمعات والالتزام بالأعداد التي سمح بها.

وأفاد متحدث الصحة بأن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة للوزارة، حيث أجرت مراكز (تأكد) 5.823.020 مسحة، وقدمت عيادات (تطمن) خدماتها لـ1.732.488 مراجعا، كما قدمت استشاراتها الصحية والطبية لـ25.105.791 عبر مركز (937)، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 10.872.920 فحصا مخبريا دقيقا.

وأكد أهمية الحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية، داعيا الجميع إلى التقيد بارتداء الكمامات، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي تعارض للقاح مع من يأخذ أدوية الأمراض المزمنة. وتابع «ابتعدوا عن الإشاعات المتداولة فالمصادر الموثوقة متاحة أمام الجميع، توقفوا عن نقل المعلومات الخاطئة هناك من يتداول الإشاعات بسبب جهلهم أو لأغراض أخرى».