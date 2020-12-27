الإمارات تشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة الخليجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الأحد، وفد الإمارت المشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة الخليجية.

وتعقد القمة الخليجية في دورتها الـ41 في 5 يناير/ كانون الثاني المقبل في الرياض برئاسة مملكة البحرين.

وبحث الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وشارك فيه وزراء خارجية دول مجلس التعاون، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في إطار التحضير لانعقاد القمة الخليجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.





وتسلمت الإمارات، أمس السبت، الدعوة الرسمية للمشاركة في القمة الخليجية بدورتها الـ41 والمقرر عقدها بالعاصمة السعودية الرياض 5 يناير المقبل.

وكلف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح الحجرف بنقل الدعوات لقادة دول المجلس للمشاركة في القمة الخليجية.

وتسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال استقباله أمين عام مجلس التعاون، رسالة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان من خادم الحرمين الشريفين تضمنت الدعوة للمشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي في 5 يناير/كانون الثاني المقبل في الرياض.

وقال الحجرف في بيان السبت إن "انعقاد القمة الحادية والأربعين في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم دليل راسخ على الأهمية البالغة التي يوليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله لتعميق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وخلق آفاق جديدة للمواطن الخليجي على المدى الطويل".

والمجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون، ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء ويجتمع في دورة عادية كل عام.

والقمة الاعتيادية التي انعقدت في الرياض العام الماضي هي الـ40 في مسيرة مجلس التعاون الخليجي، حيث عقدت 9 قمم في السعودية، بما فيها الدورة السابقة، و7 في الكويت، ومثلها في البحرين، و6 في الإمارات، ومثلها في قطر، و5 في سلطنة عمان.