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إعلان 4 اكتشافات نفط وغاز جديدة يرفع سهم أرامكو اليوم
أغلق على ارتفاع 0.14% عند سعر 35.05 ريال للسهم
متابعات الخليج 365 - الرياض
انعكس إعلان وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، أن شركة أرامكو السعودية تمكّنت من تحقيق أربعة اكتشافات للزيت والغاز في مواقع مختلفة من المملكة، بالإيجاب على أداء سهم الشركة في سوق الأسهم السعودية “تداول”.
وأغلق سهم أرامكو السعودية على ارتفاع 0.14% عند سعر 35.05 ريال للسهم بختام التعاملات، بعد أن سجل أعلى سعر خلال الجلسة عند 35.15 ريال.
وصعد سهم أرامكو بأداء قطاع الطاقة السعودي في تعاملات اليوم بنسبة ارتفاع 0.18%.
وفي الإطار ذاته، أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي” على ارتفاع نسبته 0.44% ما يعادل 37.98 نقطة ليصل لمستوى 8740.66 نقطة بختام التعاملات، وسط ارتفاع بالسيولة إلى 9.81 مليار ريال بعد التداول على نحو 396.8 مليون سهم.
وذكر الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه تم اكتشاف الزيت غير التقليدي في حقل الريش، شمال غربي مدينة الظهران، حيث تدفق الزيت العربي الخفيف جدًّا، من بئر الريش رقم 2، بمعدل 4452 برميلًا في اليوم، مصحوبًا بـ3.2 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًّا.
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