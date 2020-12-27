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مزايا وعروض متعددة عند استخراج البطاقة التقاعدية الإلكترونية
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت المؤسسة العامة للتقاعد إلى استخراج البطاقة التقاعدية الإلكترونية بكل يسر وسهولة من خلال تطبيق التقاعد.
وقالت التقاعد في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه حين استخراج البطاقة التقاعدية الإلكترونية يمكن الاستفادة من المزايا والعروض المتعددة.
وأوضحت أنه يمكن استخرج البطاقة من خلال الرابط التالي: هنا.
واستعرضت المؤسسة عبر إنفوجرافيك أبرز الخدمات التي يمكن الاستفادة بها عند استخراج البطاقة، وجاءت كما يلي:
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