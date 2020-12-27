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2020-12-27 سارق المركبات في الشرقية بقبضة الشرطة جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه متابعات الخليج 365 - واس أعلنت شرطة المنطقة الشرقية القبض على شخص تورط بسرقة المركبات و الاستيلاء على ما بداخلها. وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن القبض على (مواطن في العقد الرابع من العمر) ، تورط بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي ؛ تمثلت بسرقة المركبات و الاستيلاء على ما بداخلها ، حيث تُقدر قيمة مسروقاته بـ (48,000) ريال ، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه كافةً، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.



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