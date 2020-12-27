شكرا لقرائتكم خبر عن «سارق المركبات» في قبضة شرطة الشرقية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها، أسفرت عن القبض على (مواطن في العقد الرابع من العمر)، تورط بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.
وأوضح المتحدث أن الجرائم تمثلت بسرقة المركبات والاستيلاء على ما بداخلها، حيث تُقدر قيمة مسروقاته بـ(48.000) ريال، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه كافةً، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر «سارق المركبات» في قبضة شرطة الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.