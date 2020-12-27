شكرا لقرائتكم خبر عن «سارق المركبات» في قبضة شرطة الشرقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها، أسفرت عن القبض على (مواطن في العقد الرابع من العمر)، تورط بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وأوضح المتحدث أن الجرائم تمثلت بسرقة المركبات والاستيلاء على ما بداخلها، حيث تُقدر قيمة مسروقاته بـ(48.000) ريال، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه كافةً، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.