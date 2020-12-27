شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة مكة تكشف تفاصيل «قبة جدة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن تفاصيل «قبة جدة» الجديدة، إذ أكدت أنها ستكون مركزا لاستضافة كافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات المحلية والعالمية. وتبلغ مساحة الصالة: 34.618م2 ومساحة الموقع کاملا 308 آلاف م2، وارتفاع الصالة: 46م، مزودة بـ5200 موقف للمركبات.



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