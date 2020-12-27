شكرا لقرائتكم خبر افتتاح فرع «يمام كافيه» بجوازات القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح بنك التنمية الاجتماعية فرع (يمام كافيه) في مقر جوازات القصيم، بحضور نائب الرئيس للتمويل الاجتماعي للبنك سلطان الحميدي، والمدير العام لجوزات منطقة القصيم اللواء عبدالرحمن الشبرمي.

ويعمل البنك من خلال إطلاق مبادرة (يمام كافيه) على تحقيق التمكين الاقتصادي المستدام للفئات المخدومة ضمن أعماله، وتطوير وابتكار مجموعة من الخدمات المالية وغير المالية لتقديم كل ما يسهم في تمكين تلك الأسر وإيجاد فرص العمل المناسبة لها لبناء وتطوير مهاراتهم، إضافة إلى توفير منتجات ذات جودة وبأسعار منافسة لمنسوبي الجهات وفق أفضل الممارسات المعتمدة تجاريا، لتحقيق عوائد مالية مستدامة وزيادة مبيعاتهم وتطوير منتجاتهم، حيث يقوم البنك بمساعدة هذه الأسر في تسويق منتجاتهم وإنفاذها لمراكز البيع عبر مساحة عمل مجهزة لإعداد وبيع المنتجات الغذائية.

وافتتح البنك 15 منفذا للأسر، ويستهدف افتتاح 46 منفذا في جهات حكومية، وخاصة في عدد من مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة.