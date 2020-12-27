شكرا لقرائتكم خبر بازار افتراضي يسوق للأسر المنتجة بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن محافظ الطائف سعد الميموني أمس انطلاق أول بازار افتراضي بالمملكة للأسر المنتجة (معرض تمكين)، الذي تنظمه غرفة الطائف بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعي.

وأوضح رئيس الغرفة الدكتور سامي العبيدي أن (معرض تمكين) يضم الأسر المنتجة المشاركة بالطائف، وسيتم العمل على إقامته بشكل سنوي، ويهدف لصقل وتأهيل الأسر المنتجة، وإتاحة الفرصة لها لعرض وبيع منتجاتها، وإيجاد قنوات تسويقية تضمن دخلا مستداما، مع توفير عائد اقتصادي للأسر المنتجة يسهم في إعادتها ونقلها من مستهلكة إلى منتجة، وتحفيز المجتمع لتأسيس الاستثمارات المنزلية، وتفضيل التراث الوطني والمشغولات اليدوية وتعزيز الهوية الوطنية، مع تشجيع ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر.

من جهتها أوضحت عضو مجلس إدارة غرفة الطائف صاحبة فكرة البازار الافتراضي ابتسام الشهري أن نحو 50 أسرة من الأسر المنتجة مشاركة في البازار بشكل مجاني، وسيكون بتصميم 3D ومحاكاة للواقع الافتراضي المعزز، مشيرة إلى أن البازار يضم عددا من الأقسام لمهن وهوايات متجانسة مع بعضها البعض.

وأفادت بأن البازار يتضمن أيضا ورش عمل ودورات تهتم بمجال الأعمال، ويضم كل قسم من أقسام البازار عددا من الأسر المنتجة يعرضون خدماتهم.

من أقسام المهن: