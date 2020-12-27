20 فرقة لمكافحة الحشرات بالمسجد الحرام وساحاته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام 20 فرقة لمكافحة الحشرات في المسجد الحرام وساحاته ومرافقه على مدار الساعة.

وأكد مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة حسن السويهري أن إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة حريصة على أن يبقى المسجد الحرام مكانا صحيا آمنا خاليا من الحشرات والأوبئة، لافتا إلى أن المكافحة باستخدام أجهزة خاصة داخل المسجد الحرام والمصليات.

ونوه إلى أن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم وكالة الشؤون الفنية والخدمية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، في توفير بيئة آمنة وصحية لمرتادي الحرمين الشريفين.

إلى ذلك أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية بمكة المكرمة، عن توفر وظائف موسمية موقتة للرجال والنساء للعمل بالمسجد الحرام.

وأشارت إلى أن التقديم بدأ اعتبارا من أمس وينتهي الثلاثاء الموافق 14/ 5/ 1442هـ. وسيكون التقديم الكترونيا عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة.

فيما تقيم الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف، ممثلة في إدارة اللغة العربية للناطقين بغيرها، دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بالمعهد لمدة أربعة أيام اعتبارا من أمس وحتى الأربعاء 15/ 05/ 1442هـ، تحت عنوان (طرق تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها)، يقدمها أستاذ علم اللغة التطبيقي بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور إبراهيم أبوحيمد.

وأوضح مدير معهد الحرم المكي الشريف صالح السلمي أن الدورة تأتي استمرارا لجهود المعهد في تقديم ما يرتقي بالعملية التعليمية، واستهداف فئات جديدة من طلاب العلم وتعليمهم اللغة العربية ليسهل عليهم تعلم العلوم الشرعية.

وبين أن هذه الجهود تأتي باهتمام ومتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتقديم ما يخدم المهتمين بالعلم الشرعي وطلابه.

كيف تكافح الحشرات بالمسجد الحرام؟