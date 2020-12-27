شكرا لقرائتكم خبر مصادرة 11 ألف كجم أغذية فاسدة في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادرت أمانة منطقة عسير 4467 لترا من الزيوت والسوائل غير الصالحة للاستهلاك، إضافة إلى 11839 كجم من الأغذية التالفة.

ونفذت الأمانة بمشاركة البلديات التابعة لها خلال ديسمبر الحالي 3865 جولة رقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية في جميع مدن المنطقة ومحافظاتها.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الحملات الرقابية التي نفذتها إدارات الرقابة الصحية أسفرت عن إغلاق 356 منشأة مخالفة، وضبط مخالفات في 1460 منشأة طبقت بحقها الإجراءات النظامية، وسحب 535 عينة لإجراء الكشف عليها في مختبر الأمانة، مشيرا إلى أنه نتج عن هذه الجولات مصادرة زيوت وسوائل غير صالحة للاستهلاك إضافة إلى الأغذية التالفة.

وتركزت معظم المخالفات الصحية في سوء النظافة العامة، ونظافة العاملين في بعض المنشآت، وانتهاء صلاحية الشهادات الصحية، والعثور على مواد غير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى سوء الحفظ والتخزين.