شكرا لقرائتكم خبر «الحج» توافق رسميا على تنظيم العمرة الداخلية للمجموعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعدما رفع المجلس التنسيقي لحجاج الداخل مقترح الخطة التشغيلية من أجل تنظيم العمرة الداخلية للمجموعات، وافقت وزارة الحج والعمرة رسميا على تنظيم العمرة الداخلية للمجموعات عبر منشآت حجاج الداخل بحسب معلومات حصلت عليها «مكة».

وأوضحت الوزارة أن ما تضمنته الخطة التشغيلية من مبررات التكليف والاشتراطات المطلوب توفرها والممكنات لتلك الشركات وآلية العمل المقترحة محل اهتمام الوزارة، ويجري العمل حاليا لوضع آلية وضوابط لتقديم الخدمات من خلال منصة الحجز المركزي لجميع مقدمي الخدمة، لافتة إلى أنه بإمكان الشركات عرض الخدمات والبرامج عبر منصات التسويق الالكترونية.

وكان المجلس التنسيقي رفع خلال الأسابيع الماضية مقترحا حيال الخطة التشغيلية لتنظيم العمرة الداخلية للمجموعات، وذلك بعد اجتماعات مكثفة بين المجلس والوزارة، ضمت الآلية عددا من المحاور، كما حددت من خلالها الاشتراطات التي يجب توفرها في منشآت خدمة حجاج الداخل من أجل تنظيم شؤون العمرة الداخلية، والتي من بينها وجود مكتب رسمي في المدن المستهدفة، إضافة إلى تعهد مقدمي الخدمات بتوفير الاحتياجات اللازمة لتأدية مناسك العمرة، كما نصت الآلية المقترحة على الأهداف العامة لتكليف منشآت حجاج الداخل لتنظيم العمرة من بينها تحقيق رؤية المملكة من خلال المساهمة في زيادة العائد الاستثماري وفقا لمحور اقتصادي مزدهر، إضافة إلى استدامة عمل منشآت خدمة حجاج الداخل طوال العام.

أبرز محاور آلية الخطة التنظيمية: