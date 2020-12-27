شكرا لقرائتكم خبر 4 آلاف زيارة منزلية للمرضى في القريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت صحة القريات 4873 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية خلال عام 2020، استفاد منها 383 مريضا من المرضى المسجلين في البرنامج، لتنفيذ 609 رحلات توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي عبر 5 فرق طبية.

وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة تعمل في عدد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم، وهم بين أهليهم وذويهم وفقا لمعايير معتمدة.

وتشمل خدمات الرعاية الصحية المنزلية الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، ورعايتهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها، مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والعناية بالجروح وقرح الفراش والأنابيب والقساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافة إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية، ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض وعائلته.