خدمات علاجية وتعليمية مجانية للأطفال ذوي الإعاقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد الماجد خلال زيارته أمس مقر جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالرياض، على الخدمات والبرامج التي تقدمها الجمعية لمنسوبيها من هذه الفئة الغالية من الأبناء، عبر منظومة مراكزها الـ11 المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.

واصطحب المدير التنفيذي للجمعية الدكتور أحمد التميمي وبعض مسؤولي الجمعية، في جولة على الأقسام والوحدات المتخصصة بمركز الجمعية في الرياض، وعلى الإمكانات العلاجية والتعليمية والتأهيلية التي تقدم مجانا للأطفال ذوي الإعاقة، مستمعين لشرح حول برامج الجمعية الاجتماعية، ودورها في مساعدة أسرة الأطفال.

كما شملت الجولة قسم الجبائر، اطلعو خلالها على المراحل التي تصنع من خلالها الجبيرة للطفل.

وأشاد الماجد في ختام زيارته بما شاهده من خدمات وبرامج متطورة تسهم في الارتقاء بالخدمات، منوها بالعمل الكبير الذي يقدمه مسيرو الجمعية لكي تظهر هذه المنشأة بهذه الصورة المميزة.

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