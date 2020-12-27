2.5 مليار ريال تنجز مشاريع جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أن قيمة المشاريع المنفذة في محافظة جدة تجاوزت 2.5 مليار ريال.

ورفع الأمير خالد الفيصل باسمه ونيابة عن أهالي محافظة جدة، شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما قدم شكره لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ولوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، نظير الاهتمام البالغ الذي تحظى به المنطقة ومحافظة جدة، وما قدمته الدولة من دعم لتطوير المنطقة وخدمة أهلها.

خالد الفيصل خلال الجولة على مشاريع جدة (مكة)

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظة جدة والتي رافقه فيها محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، وقال الفيصل في حديثه لوسائل الإعلام «سعيد جدا بهذه الجولة والاطلاع على مشاريع المحافظة، فشكرا للقائمين عليها ولكل سعودي تولى أعمال هذه المشاريع، كما أفخر بهذه المدينة وأهلها فشكرا لهم»، وزاد «للأحياء العشوائية في جدة زيارة في القريب العاجل، وسأطلب من أمانة جدة والمحافظة تقديم مخطط لتطوير تلك الأحياء».

خالد الفيصل خلال الجولة على مشاريع جدة (مكة)

وخلال الجولة، وقف أمير المنطقة يرافقه محافظ جدة على عدد من المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة، واستمع إلى شرح من مسؤولي الجهات عن سير العمل في المشاريع ونسب ومواعيد إنجازها.

وتفقد الأمير خالد الفيصل في بداية الجولة مشروع ‫قبة جدة، واستمع إلى شرح عن المشروع، وتضمنت الجولة زيارة مشروع تطوير حديقة الأمير ماجد، واستمع إلى شرح تفصيلي عن مكونات المشروع ونسبة إنجازه.

خالد الفيصل خلال الجولة على مشاريع جدة (مكة)

واطلع ‏أمير مكة خلال جولته على أعمال ومكونات مشروع الواجهة البحرية بأبحر الجنوبية، كما تفقد مشروع تقاطع نفق طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز مع طريق المدينة، كما زار مشروع بحيرة الأربعين واطلع على عرض عن تطويره الذي تنفذه وزارة الثقافة ‬بالتعاون مع أمانة جدة.

وفي نهاية الجولة، زار أمير المنطقة غرفة التحكم بمشروع محطة السلام، ثم ترأس في مقر محافظة جدة اجتماعا للمجلس المحلي جرى خلاله استعراض المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها، وكذلك سبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشاريع المتأخرة.

وتهدف زيارات خالد الفيصل السنوية لمحافظات المنطقة، لتحقيق مرتكزات استراتيجية المنطقة في جانبي بناء الإنسان وتنمية المكان بطريقة متوازنة ومتوازية.

خالد الفيصل خلال الجولة على مشاريع جدة (مكة)

مشاريع وقف عليها الفيصل:

قبة جدة‬

• تعد أكبر قبة متصلة وأكبر قبة فراغية كروية في العالم

• 308 آلاف م2 مساحتها

• ستكون مركزا لاستضافة كل المعارض والمؤتمرات ‏والفعاليات المحلية والعالمية

• 34.618 م2 مساحة الصالة

• ارتفاعها 46 م

• تتسع مواقف المشروع لـ 5200 مركبة

تطوير حديقة الأمير ماجد

• على مساحة 120 ألف م2

• 82% نسبة إنجازه

• يحوي ممشى بطول 900م

• منطقة ألعاب للأطفال تتجاوز مساحتها 9 آلاف م2

الواجهة البحرية بأبحر الجنوبية

• على مساحة 180 ألف م2

• يحوي ساحات وممرات مشاة بطول 2800م

تقاطع نفق طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز مع طريق المدينة

• 70 % نسبة إنجازه

• يهدف لتحرير الحركة المرورية

بحيرة الأربعين

• يحوي مسطحات خضراء

• ممرات للمشاة

غرفة التحكم بمشروع محطة السلام

• 99 % نسبة إنجازه