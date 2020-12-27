600 منتج فائز في مسابقة مدرستي الرقمية بالرياض

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وبلغ عدد المنتجات المتأهلة نحو 600 منتج فائز من مكاتب التعليم من مختلف الفئات المشاركة في المسابقة (طلاب، منسوبو التعليم، أولياء الأمور، المهتمون بالتعليم، المهتمون بالإعلام).وأوضح مساعد المدير العام للتعليم بالمنطقة للشؤون التعليمية عبدالله الغنام أن لجان التحكيم في مكاتب التعليم المنظمة حسب الدليل الاسترشادي للمسابقة، قامت بفرز وتحكيم المنتجات الفائزة والمتأهلة من المدارس من الاثنين 15 ربيع الآخر 1442هـ وفق ضوابط وشروط ومعايير المسابقة لرفع المنتجات المتميزة الحاصلة على المراكز المتقدمة لمركز تميز الرياض مصنفة حسب مجالات المسابقة «الإعلام والتثقيف، والتعليم، والتدريب» وحسب نوع المنتج وفئة المتسابق، مبينا أن مركز تميز الرياض بدأ استقبال المنتجات الفائزة الكترونيا من مكاتب التعليم من الخميس 2 جمادى الأولى 1442هـ استعدادا لمرحلة التحكيم النهائي على مستوى إدارة التعليم.
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