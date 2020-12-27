استقبال طلبات التحويل الداخلي والخارجي بجامعة الملك خالد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد بأبها أمس مواعيد استقبال طلبات التحويل الداخلي والخارجي عبر البوابة الالكترونية (أكاديميا)، وذلك للطلاب والطالبات الراغبين في التحويل داخل كليات الجامعة، والتحويل إلى جامعة الملك خالد من جامعات أخرى، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442هـ.

وأفاد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني، بأنه سيبدأ استقبال طلبات التحويل من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى كلية أخرى يوم 20 جمادى الأولى الحالي ويستمر حتى الـ25 من الشهر نفسه، مشيرا إلى أن العمادة بدأت استقبال طلبات التحويل الخارجي من جامعة أخرى إلى جامعة الملك خالد، وتغيير الدرجة العلمية (التحويل من بكالوريوس إلى دبلوم) من اليوم الأول من جمادى الأولى الحالي وتستمر حتى اليوم الـ25 من الشهر نفسه، فيما بدأ التسجيل ببرنامج البكالوريوس التكميلي لخريجي كليات المجتمع بجامعة الملك خالد «ترقية الدرجة العلمية للبكالوريوس لخريجي الدبلوم من جامعة الملك خالد» في الأول من جمادى الأولى الحالي، ويستمر حتى اليوم الـ29 من الشهر نفسه.

ودعا القرني الراغبين في الاطلاع على شروط وآليات ومواعيد التحويل والتسجيل ببرنامج البكالوريوس التكميلي إلى الاطلاع على موقع الجامعة، أو من خلال الرابط المحدد، مؤكدا أن تقديم طلبات التحويل سيكون الكترونيا عبر البوابة الالكترونية.