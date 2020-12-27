ولي العهد .. القائد الملهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مبادرته بتلقي لقاح كورونا بعثت رسالة اطمئنان للشعب

مبادرته بتلقي لقاح كورونا بعثت رسالة اطمئنان للشعب

الاحد - 27 ديسمبر 2020 Sun - 27 Dec 2020

الأمير محمد بن سلمان خالد الفيصل عبدالرحمن بن مساعد بدر بن عبدالمحسن تركي آل الشيخ عبدالعزيز بن سعود توفيق الربيعة بدر بن فرحان صباح خالد حمد الصباح وزير الصحة الإماراتي عبدالرحمن العويس الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي خالد بن محمد بن زايد إبراهيم العساف

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