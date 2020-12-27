ولي العهد .. القائد الملهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مبادرته بتلقي لقاح كورونا بعثت رسالة اطمئنان للشعب
مبادرته بتلقي لقاح كورونا بعثت رسالة اطمئنان للشعب
الاحد - 27 ديسمبر 2020
Sun - 27 Dec 2020
الأمير محمد بن سلمان
خالد الفيصل
عبدالرحمن بن مساعد
بدر بن عبدالمحسن
تركي آل الشيخ
عبدالعزيز بن سعود
توفيق الربيعة
بدر بن فرحان
صباح خالد حمد الصباح
وزير الصحة الإماراتي عبدالرحمن العويس
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي
عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي خالد بن محمد بن زايد
إبراهيم العساف
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