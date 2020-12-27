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ولي العهد .. القائد الملهم

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- بواسطة أيمن الوشواش - مبادرته بتلقي لقاح بعثت رسالة اطمئنان للشعب

مبادرته بتلقي لقاح كورونا بعثت رسالة اطمئنان للشعب

الاحد - 27 ديسمبر 2020

Sun - 27 Dec 2020

خالد الفيصل

خالد الفيصل

عبدالرحمن بن مساعد

عبدالرحمن بن مساعد

بدر بن عبدالمحسن

بدر بن عبدالمحسن

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ

عبدالعزيز بن سعود

عبدالعزيز بن سعود

توفيق الربيعة

توفيق الربيعة

بدر بن فرحان

بدر بن فرحان

صباح خالد حمد الصباح

صباح خالد حمد الصباح

وزير الصحة الإماراتي عبدالرحمن العويس

وزير الصحة الإماراتي عبدالرحمن العويس

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي

مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي

عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي خالد بن محمد بن زايد

عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي خالد بن محمد بن زايد

إبراهيم العساف

إبراهيم العساف

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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