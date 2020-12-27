شكرا لمتابعة خبر عن مفاجأة سارة من الطيران المدني بشأن الرحلات الجوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):سمحت الهيئة العامة للطيران المدني، لغير المواطنين بمغادرة المملكة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت " الطيران المدني " في تعميم عاجل، للناقلات الجوية الأجنبية بتسيير رحلات عارضة لهذا الغرض، كنا اشترطت عدم مغادرة طاقم الطائرة الهابطة في مطار المملكة طائرته، وألا يخالط طاقم العاملين في مطار الوصول، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا.
وأبانت أن هذه التعليمات لا تشمل الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا المتحور، وفقًا لما تقرره الجهة الصحية المختصة، ويجب على الناقلات التنسيق مع الإدارة العامة للنقل الجوي حيال ذلك قبل التقدم بطلب الرحلات.
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