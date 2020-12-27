شكرا لمتابعة خبر عن 600 سيارة للفائزين وأشواط جديدة في النسخة السادسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف على مهرجان الملك عبدالعزيز الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين عن تخصيص 600 سيارة دفع رباعي للفائزين في النسخة المقبلة من المهرجان، واستحداث أشواط جديدة عبر دمج جميع ألوان المغاتير في شوط واحد، واشتراطات خاصة في مقدمتها وجود شعار للمنقية قبل المشاركة في المهرجان.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج مجلس الصياهد، رحَّب ابن حثلين بحضور وفد من الغرفة التجارية بجدة للمهرجان، مقدِّمًا شكره لرئيس اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد على هذا الاستقبال والترتيبات للزيارة، وعلى الجهود الكبيرة التي يبذلها.

وأبدى ابن حثلين سعادته بتصريحات رجل الأعمال محمد يوسف ناغي، وقال: "أحيي رجل الأعمال محمد يوسف ناغي وكافة الزملاء، وأسعدني حديثه بدخوله لقطاع الإبل، ومن المهم دخول رجال الأعمال في هذا القطاع، كما هو الحال في الغرب، حيث نجد رجال الأعمال في عالم الخيول العربية ويتقاسمونها، ولكن للأسف لم تجد الإبل الرعاية التي تستحقها حتى الآن، ولو فُتح المجال لرجال الأعمال الأجانب للدخول في عالم الإبل، لوجدنا رجال الأعمال العرب يتهافتون عليه".

وأوضح رئيس نادي الإبل أنَّ الجوائز للفائزين في مهرجان الإبل والهجن في النسخة المقبلة ستكون أكثر من 600 سيارة من الدفع الرباعي، وقال: "شركة الناغي ممثلة في سيارات الرنج روفر، وبي أم دبليو، والروز رايز سيكون لها النصيب الجيد بإذن الله"، مشيرًا إلى أنَّ رجل الأعمال محمد ناغي دخل للمهرجان برسالتين، الأولى كمالك ومشارك في المهرجان، والثانية كراعٍ للمهرجان، وهذه رسالة كبيرة من رجل الأعمال السعودي في رعاية مهرجان كبير بحضور الملك سلمان -يحفظه الله- وحضور 4 أو 5 من رؤساء دول العالم، وهذا شيء كبير وحدث نادر".

وأكد ابن حثلين أنَّ النسخة المقبلة من المهرجان ستشهد استحداث أشواط جديدة، من خلال دمج جميع ألوان المغاتير في شوط واحد باسم "نخبة النخبة"، إضافة إلى مسابقة أخرى تجمع الأوائل في الفرديات بشوط ثانٍ منفصل.

وأشار رئيس نادي الإبل إلى أنَّه لن يتم قبول أي منقية للمشاركة في المهرجان، إلاَّ بوجود شعار رسمي لها، وسيتم لاحقًا إصدار هذه الاشتراطات والإعلان عنها؛ ليتم العمل بها لمن أراد المشاركة، كاشفًا أنَّ من المقترحات في هذا الجانب وضع أسماء لجميع الإبل، أو متحدِّث رسمي لها، وجميع هذه المقترحات سيتم اعتمادها بشكل رسمي في وقت لاحق، موضِّحًا أنَّ شعار المنقية سيعود بالنفع عليها، وأنَّ نادي الإبل يعمل بشكل تجاري، يستفيد منه أصحاب المنقيات.