شكرا لمتابعة خبر عن نائب السفير الأمريكي يزور مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

عبَّر إدوين ساغرتون نائب السفير الأمريكي الملكف ومستشار الشؤون الاقتصادية في سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى المملكة عن سعادته بزيارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته الخامسة التي تُختتم نهاية ديسمبر الحالي.

وقال: "كنتُ أسمع كثيرًا عن الإبل في الثقافة العربية، ولكن ما شاهدته اليوم شيء كبير جدًّا، وعمل ضخم يتم لخدمة هذا الموروث العريق، وبكلِّ تأكيد سأعمل على نشر هذه الثقافة في أمريكا".

وأضاف إدوين ساغرتون: "أفكِّر جديًّا في المشاركة بالمهرجان العام المقبل، وسيكون برفقتي بعض الأصدقاء"، وقدَّم نائب السفير الأمريكي شكره وتقديره لنادي الإبل برئاسة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين على الجهود الكبيرة التي يقوم بها لخدمة هذا الموروث العريق.

وكان نائب السفير الأمريكي المكلف، زار المهرجان اليوم الاحد، برفقة وفد من السفارة، وتابع شوط "المفاريد"، وتعرَّف على الكثير من التفاصيل، وطريقة التحكيم، وآلية تتويج المركز الأول.