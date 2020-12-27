السعودية: هيئة الطيران توضح بشأن السفر بعد تفشي كورونا الجديد

أصدرت هيئة الطيران المدني في السعودية اليوم قرارًا يتعلق بتسيير رحلات جوية إلى دول العالم بعد الاعلان عن تفشي سلالة كورونا الجديدة.

وسمحت الهيئة وفق القرار لغير السعوديين بمغادرة المملكة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الهيئة في بيانها: "مسموح للناقلات الجوية بتسيير رحلات عارضة لهذا الغرض، مشترطة عدم مغادرة طاقم الطائرة الهابطة في مطار المملكة طائرته."

واشترطت الهيئة ألا يخالط الطاقم العاملين في مطار الوصول، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس “كوفيد-19” في المملكة. وفق صحيفة عكاظ.

وقالت: "هذه التعليمات لا تشمل الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا المتحور، وفقًا لما تقرره الجهة الصحية المختصة، ويجب على الناقلات التنسيق مع الإدارة العامة للنقل الجوي حيال ذلك قبل التقدم بطلب الرحلات".