بالفيديو.. تمديد العمل بمركز الرياض لتلقي لقاح كورونا حتى منتصف الليل

كشفت قناة «العربية» عن تمديد ساعات العمل بمركز التطعيم في الرياض حتى منتصف الليل، كما تم استقدام أطقم من الموظفين؛ حيث من المقرر أن يباشروا أول أيام عملهم في المركز على فترتين خلال الساعات المقبلة.

يأتي ذلك في ضوء الإقبال الكبير من المواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق كشف متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن وصول عدد المسجلين حاليًّا لتلقي لقاح فيروس كورونا إلى 700 ألف من الفئات ذات الأولوية، مؤكدًا أن الإقبال ما زال متزايدًا على التسجيل.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة، خلال الـ24 ساعةً الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 362220 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 175 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 353179 حالة.

كما تم تسجيل 9 حالات وفاةٍ، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن إلى 6185 حالةً، وبلغ عدد الحالات النشطة 2865، والحالات الحرجة 391 حالة.