الزعاق: دخول البلاد المرحلة الأبرد.. 40 يومًا من الصقيع والرياح

أكد الخبیر الفلكي الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأحد، دخول البلاد في مرحلة الأيام الأبرد في السنة، مع تكون الصقيع في الصباح الباكر واشتداد الرياح.

وعبر حسابه على «تويتر»، قال الزعاق: ندخل خلال هذه الفترة مرحلة الأيام الأبرد في السنة، وهي ثلاثة نجوم، الأول هو الثالث من «المربعانية»، وشباط الأول وشباط الثاني، وعددها 40 يومًا.

وأضاف: الأيام المقبلة ستأخذ من صفات «المربعانية» بطرف ومن الشبط بالطرف الثاني؛ حيث الصقيع في الصباح الباكر والرياح الشديدة.

ولفت الزعاق، إلى أن تقلب الرياح خلال هذه الفترة يكون خفيفًا، ومع دخول موسم «الشبط» تكون الرياح متقلبة بشدة على مدار الساعة، فتبدأ بالنهوض مع شروق الشمس وتشتد حدتها خلال الظهيرة، وإذا غابت الشمس تسكن الرياح.

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