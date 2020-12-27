بدء اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون تحضيرًا للقمة الـ41

بدأ وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية الـ41 المزمع عقدها في مدينة الرياض في الخامس من شهر يناير المقبل.

وكلف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، بنقل دعوات حضور القمة الخليجية إلى قادة دول المجلس للمشاركة في أعمال الدورة الواحدة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كان وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد الناصر الصباح، قد اجتمع بسفراء الدول الخليجية في الكويت في لقاء أكد فيه تطلع بلاده لعقد القمة الخليجية في السعودية، وهو اللقاء الذي تلا بيانًا للخارجية الكويتية قالت فيه إن المباحثات بين الدول الخليجية قد توصلت إلى نتيجة مثمرة.

تأتي القمة الخليجية الـ41 وسط أجواء متفائلة بإمكانية أن تشهد توقيعا على اتفاق ينهي الأزمة الخليجية المتواصلة منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام.