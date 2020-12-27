«النقل» تحقق شهادة الالتزام بالتميز من المؤسسة الأوروبية للجودة

حققت وزارة النقل شهادة الالتزام بالتميز‪Committed to Excellence C2E من المؤسسة الأوروبية للجودة ‪EFQMوذلك بعد نجاحها في تحقيق الالتزام بمعايير نموذج التميز المؤسسي الأوروبي

كما يعد النموذج الأوربي للتميز المؤسسي الأوسع انتشارًا عالميًّا، وقد حققت الوزارة الشهادة بعد ثمانية أشهر من التقييم والتحليل وتطبيق عدة مشاريع تحسينية، تمس جميع المعنيين من عملاء وشركاء وموظفين لضمان جودة الأعمال المقدمة لهم‪.

يأتي ذلك ضمن اهتمام الوزارة في تمكين وتطوير العمل المؤسسي بمنهجيات ثابتة وموحدة، من خلال سعي الوزارة لإيجاد إطار عمل موحد للتميز المؤسسي وإرساء أسس الحوكمة التي تضمن استدامة العمل المؤسسي ومتابعة تطويره من قيادات الوزارة.

من جانبه أكد نائب وزير النقل رئيس لجنة التميز المؤسسي المهندس بدر بن عبدالله الدلامي إن هذا المنجز يأتي امتدادًا لعدة منجزات حققتها وزارة النقل نظير ما تقدمه من خدمات نوعية وأسس ومشاريع تنموية تساهم في تحسين البنية التحتية وتضمن جودة الأعمال، مؤكدًا أن هذه المعايير تمثل ما تتمتع به بيئة العمل في الوزارة من تميز وريادة، وعلى تميزها المؤسسي ورقي خدماتها المقدمة للمستفيدين.

يذكر أن عملية تقييم منح شهادة الالتزام بالتميز تتم عن طريق مقيمين دوليين معتمدين يتم تعيينهم من مقر المؤسسة الاوربية للجودة‪ EFQM في بلجيكا؛ حيث يتم التقييم عبر عدة مراحل أبرزها التقييم المكتبي بناء على التقرير الذي تم رفعه من قبل الوزارة ومن ثم زيارة المقيمين الميدانية للتحقق من تطبيق كل المعايير المطلوبة للحصول على التقييم‪.

وتحرص الوزارة على إكمال مسيرة التميز المؤسسي كونها رحلة مستمرة وأن الحصول على الشهادة هو خطوة أولى تليها حزمة خطوات ومشاريع ومبادرات تحسينية تنموية شاملة، من شأنها رفع مستوى التميز المؤسسي بالوزارة، ما يسهم رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.