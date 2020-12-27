الطيران المدني: تسيير رحلات لمغادرة غير السعوديين شرط عدم مغادرة طاقم الطائرة طائرته

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، السماح لغير السعوديين بمغادرة المملكة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسمحت «الطيران المدني»، في تعميم وصفته بـ«العاجل جدًا»، للناقلات الجوية الأجنبية بتسيير رحلات عارضة لهذا الغرض، مشترطة عدم مغادرة طاقم الطائرة الهابطة في مطار المملكة طائرته، وألا يخالط طاقم العاملين في مطار الوصول، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن هذه التعليمات لا تشمل الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا المتحور، وفقًا لما تقرره الجهة الصحية المختصة، ويجب على الناقلات التنسيق مع الإدارة العامة للنقل الجوي حيال ذلك قبل التقدم بطلب الرحلات.