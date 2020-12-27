«الصحة»: لم نرصد أي ارتباط لحالات الإصابة بكورونا بأي بؤر أو تفشيات

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن عدد المسجلين وصل لأخذ اللقاح حاليًّا إلى 700 ألف من الفئات ذات الأولوية، والإقبال متزايد وينم عن وعي المجتمع، مشيرًا إلى أن التسجيل متاح لكل فئات المجتمع.

وأكد العبدالعالي خلال مؤتمر مستجدات كورونا في المملكة، اليوم الأحد، أن هناك تحسنًا بنسبة 97% في أعداد الحالات المؤكدة بالإصابة بكورونا منذ أعلى مستوى وحتى الآن.

وأضاف متحدث «الصحة» أن الوزارة لديها لجان وجهات وهيئات مختصة ومعنية بمتابعة تحور فيروس كورونا بشكل مستمر، ولم نرصد أي ارتباط لحالات الإصابة بكورونا بأي بؤر أو تفشيات.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة، خلال الـ24 ساعةً الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 362220 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 175 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 353179 حالة.

كما تم تسجيل 9 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن إلى 6185 حالة.

وبلغ عدد الحالات النشطة 2865، والحالات الحرجة 391 حالة.